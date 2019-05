Sei vagoni si sganciano e viaggiano per chilometri fino a Gorizia

Sono sei i vagoni merci che, per ragioni ancora da accertare e favoriti dalla pendenza del terreno, si sono mossi autonomamente in direzione Udine-Gorizia. Per questo motivo, come riporta Ansa FVG, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 20 maggio, la stazione ferroviaria di Gorizia è stata evacuata precauzionalmente per alcuni minuti. I sei carri, carichi di lastre di acciaio, si sono fermati alcuni chilometri più avanti in direzione Gorizia, tra Cormons e Capriva, dove sono stati trovati dai Vigili del fuoco del Comando provinciale e da personale di Rfi.

L'intervento

Allertato anche il personale della Polfer che insieme con i pompieri hanno presidiato alcuni passaggi a livello. Leggeri disagi alla circolazione ferroviaria si sono registrati poiché, per sicurezza, sono state sospese le corse di alcuni convogli locali: Trenitalia ha predisposto corriere sostitutive ed anche alcuni taxi per favorire lo spostamento e le coincidenze di alcuni studenti e pendolari. La circolazione è tornata normale nell'arco di un paio d'ore.