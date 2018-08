Un selfie per ogni via di Trieste

Esattamente quante e quali sono le vie di Trieste? Non lo sapete? Nessun problema! Dario Vatta ha deciso di farci un regalo e le ha raccolte tutte nella pagina Facebook "Tutte le vie de Trieste- ghe son stado".

Come il moderno Google Maps, Vatta ha realizzato ben 1300 selfie in tutte le vie di Trieste e li ha catalogati in diversi album in ordine alfabetico.

Un lavoro minuzioso e ben curato durato quasi due mesi e che, come si legge su Bora.la, ha visto anche il coinvolgimento della toponomastica del comune di Trieste.

Tra le vie appaiono nomi mai sentiti prima, vie dimenticate e vie fantasma, scomparse a causa di varie ristrutturazioni o modifiche della viabilità.

Curiosate pure tra i selfie ma fate attenzione perchè Dario ne ha tralasciata appositamente una: trovatela, segnalatela e vincerete una birra!