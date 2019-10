Semafori spenti in piazza Libertà alle 21: in arrivo la nuova centralina

Questa sera alle 21 gli impianti semaforici di piazza Libertà (intersezione di corso Cavour/largo Santos, piazza Libertà/via Ghega, piazza Libertà/via Cellini) per consentire la sostituzione della centralina e delle lanterne semaforiche. All'accensione dell'impianto questo avrà le nuove regolazione coerenti con la nuova viabilità della zona che sinteticamente sarà la seguente:

- i veicoli che dalla via Ghega devono raggiungere le Rive dovranno proseguire diritti per la via Ghega e svoltare a sinistra davanti alla via F.Gioia;

- i veicoli che dovranno svoltare in via Celllini potranno dirigersi esclusivamente in direzione di viale Miramare (Roiano) in quanto l'attuale svolta a sinistra (davanti alla Stazione Feroviaria) sarà preclusa.