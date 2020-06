Sentenza Anac D'Agostino, la reazione dei sindacati

Le Segreterie della N.C.C.d.L.- CGIL e della FILT- CGIL di Trieste hanno ritenuto i fatti legati alla sentenza dell'Anac non solo incomprensibili ma soprattutto preoccupanti "per il futuro sia del Porto di Trieste, che per la stessa economia di buona parte del territorio regionale". "La motivazione che ha portato a tale decisone, risulta alquanto strana e giunge in un momento talmente delicato, ovvero in concomitanza della chiusura dell’area a caldo della Ferriera di Servola, considerando il ruolo che l’Autorità Portuale, potrebbe assumere nella futura gestione di ampia parte delle aree che verrebbero a liberarsi, con relative e importanti ricadute occupazionali". Pertanto le Segreterie della N.C.C.d.L.- CGIL e della FILT-CGIL di Trieste "nella convinzione di una rapida e positiva soluzione" hanno espresso "solidarietà e la più ampia vicinanza al Presidente e Uomo Zeno D’Agostino".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.