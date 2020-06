I portuali sospendono lo sciopero, cori e applausi per D'Agostino

I lavoratori del porto, a seguito dell'incontro con D'Agostino, hanno revocato lo sciopero: a partire delle 22 riprenderanno i lavori allo scalo giuliano. Rimane comunque in vigore lo stato di agitazione proclamato a seguito della sentenza dell'Anac.

D'Agostino: "Restiamo uniti"

Zeno d'Agostino, visibilmente commosso, è arrivato al Molo VII intorno alle 14. Ad accoglierlo cori, applausi e qualche fumogeno. "C'è solo un presidente" e nessun altro: i portuali non intendono scendere a compromessi. D'Agostino, dopo aver salutato la sua "seconda famiglia", ha invitato i portuali a restare uniti: "Abbiamo bisogno di tutti. Questa situazione è paragonabile al Covid-19: c'è stata una fase 1 dove ha predominato la tristezza, la rabbia e i pianti. Ora si passa alla fase 2: è necessario che il porto ricominci a lavorare. Dovete lasciare pancia e cuore e iniziare ad usare la testa. Ho capito che non sono solo, grazie a voi e a tutti i messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Adesso però tocca agli avvocati che stanno lavorando per andare al Tar tra lunedì e martedì".

Fischi per Dipiazza. Il primo cittadino: "Non c'è nessuno contro"

In seguito ha fatto il suo ingresso anche Dipiazza, accolto da fischi. Immediato l'intervento di D'Agostino: "Siamo tutti uniti, chi è qui non è un nemico". Prima di dare la parola al primo cittadino, i portuali gli hanno chiesto un impegno affichè combatta per "chi ha fatto tanto per il porto e per chi ha dato un futuro a molte famiglie". "Non appena ho sentito la notizia mi sono attivato subito, sia con le istituzioni romane che con quelle locali - ha dichiarato Dipiazza -. Insieme ne verremo fuori. Quando si lavora insieme e non ci sono contrasti, come in questo caso, si fa il bene per la città. Non c'è nessuno contro: restiamo uniti e cerchiamo di riportare Zeno alla presidenza". Il presidio dei lavoratori portuali è iniziato ieri, 5 maggio, alle ore 12. Nel frattempo il Mit ha assicurato che tutti gli atti firmati da D'Agostino saranno validi ed efficaci.

Le foto (gallery di Giovanni Aiello)

