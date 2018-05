Colta da malore sul sentiero della Salvia: donna recuperata dal Soccorso Alpino

La stazione del Soccorso Alpino di Trieste ha effettuato questa mattina un intervento di soccorso in comune di Duino Aurisina. La chiamata è arrivata dalla Sores intorno alle dieci per una donna di Monfalcone iniziali A.N. di 79 anni, colpita da malore sul sentiero della Salvia, passeggiata che collega l'abitato di Aurisina a Santa Croce.

Sul posto quattro tecnici del Soccorso Alpino che hanno provveduto a imbarellare la donna per consegnarla ai sanitari dell'ambulanza, pronta sulla strada a circa 500 metri di distanza dal sentiero. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. I Tecnici del Soccorso si trovavano in val Rosandra per una esercitazione, dalla quale si sono subito distaccati per spostarsi sul sentiero della Salvia e tornare poi operativi nell'assistenza alla gara podistica Jamaran.