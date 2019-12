Folla di gitanti della domenica a Opicina e la Napoleonica diventa un parcheggio

Bella giornata di sole e i gitanti della domenica si mettono in moto. La zona dell'obelisco a Opicina è stata letteralmente presa d'assalto nelle prime ore di oggi 29 dicembre ma a qualche automobilista la situazione è evidentemente sfuggita di mano. Dalle segnalazioni fotografiche giunte in redazione infatti, si può notare come l'area del parcheggio è stata invasa dal traffico di moltissime autovetture. Comprensibile, in una giornata tersa come quella di oggi.

Meno comprensibile invece il comportamento di alcuni automobilisti che, non trovando parcheggio da altre parti, hanno ben deciso di posteggiare le proprie macchine nel primo tratto del sentiero chiamato anche Napoleonica. "Viva i punti turistici della città" ha commentato un lettore.