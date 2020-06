Precipita per una decina di metri, i Vigili del fuoco recuperano un cane sul Rilke

Un cane è precipitato sotto il sentiero Rilke, salvato dai Vigili del fuoco del Comando di Trieste intervenuti con il personale specialista SAF(Speleo Alpino Fluviale) , la partenza del distaccamento di Opicina e dal personale del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino). Stava facendo una passeggiata con la sua padrona quando è caduto da un dirupo sotto il sentiero Rilke precipitando per una decina di metri: in soccorso dell'animale, sono intervenuti i soccorritori allertati dalla proprietaria dell’animale, sono arrivati sul posto e hanno raggiunto il punto in cui era finito il cane. L’operazione di salvataggio è stata eseguita con tecniche di soccorso SAF e gli sforzi dei soccorritori sono stati premiati: il cane stava bene ed è stato restituito alla sua padrona.

