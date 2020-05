Riaperto il sentiero Rilke, il sindaco Pallotta: "Niente assembramenti o richiudiamo"

“Nella Fase Due della lotta al Covid-19 calano i divieti e di conseguenza deve rimanere alto il senso di responsabilità delle persone”, è questo il messaggio del Sindaco di Duino Aurisina, Daniela Pallotta, in un momento in cui stanno riaprendo molti luoghi di potenziale assembramento tra i quali spicca nel territorio comunale il Sentiero Rilke, nuovamente aperto e a disposizione della cittadinanza.

Il sindaco: "Osservare le norme sanitarie"

“Ora i cittadini possono recarsi sul sentiero per una passeggiata - continua il Sindaco Pallotta - il Rilke è a disposizione delle persone ma questo non deve ridurre la percezione dell’importanza che hanno i comportamenti personali. Osservare le distanze interpersonali di almeno un metro, utilizzare mascherine per coprire sia bocca che naso, i guanti e il gel igienizzante quando necessario e comunque tenere alta l’attenzione sono cose ancor più cruciali ora che le occasioni di incontro, e purtroppo di contagio da Covid-19, tornano ad aumentare. La scelta di riaprire il Sentiero deriva dalla fiducia nei cittadini, ma qualora dovessimo rilevare assembramenti inopportuni o comunque situazioni di potenziale rischio saremo pronti a prendere delle nuove misure, dal contingentare le entrate fino a chiudere nuovamente il Rilke. Ovviamente il mio auspicio - aggiunge il Sindaco - è che non ci sia bisogno di arrivare a questo e che le persone possano godere di questo splendido luogo in piena sicurezza”.

Park Zecchin

Anche a sostegno della fruibilità del Sentiero Rilke l’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con il Collegio del Mondo Unito che prevede la riapertura del parcheggio nel terreno Zecchin. “Voglio ringraziare la Presidente Ambasciatrice Cristina Ravaglia e il Rettore del Collegio del Mondo Unito William Turner - ha concluso il Sindaco Daniela Pallotta - per aver accolto questa nostra proposta. Quello che comunemente viene chiamato “Park Zecchin” è un parcheggio su un terreno di proprietà proprio del Collegio e dalla prossima settimana tornerà a disposizione gratuitamente degli automobilisti, sia a servizio della zona di Duino sia a sostegno proprio del Sentiero Rilke”.

La riapertura del parcheggio si terrà nella mattinata di mercoledì, con una simbolica consegna delle chiavi dal Rettore al Sindaco alle 08:30, a cui seguirà una cerimonia di inaugurazione non appena le misure anti Covid-19 lo consentiranno e che segnerà anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dell’area.