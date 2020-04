Senza guanti in autobus: multato per errore

Una multa per non aver indossato i guanti sui mezzi pubblici, ma è un errore visto che si tratta di una misura facoltativa. Lo rileva una segnalazione giunta in redazione da parte di una parente dell'uomo sanzionato una settimana fa in via Giacinto Gallina. Il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Paolo Polidori, interpellato al telefono, dichiara che si tratta di un errore umano e che la multa verrà sicuramente revocata.

La segnalazione

"Un componente della mia famiglia è stato sanzionato non appena sceso dall'autobus da un Vigile Urbano per non aver indossato i guanti, naturalmente lo stesso stava rispettando la distanza di sicurezza ed era dotato di mascherina per coprire naso e bocca oltre ad avere l'autocertificazione per comprovare la motivazione del suo spostamento". Mascherina e distanza di sicurezza sono, tuttavia, gli unici obblighi all'interno dei mezzi pubblici e i guanti sono facoltativi. "Naturalmente non pagheremo la sanzione - specifica la segnalatrice -, nella speranza che questa possa essere revocata o in alternativa presentando ricorso, viste le evidenze precedentemente riportate".

La replica di Polidori: "Ora si rimedierà, errore umano in tempi difficili"

"C'è sicuramente un errore - spiega il vicesindaco Polidori -, teniamo presente che il verbale è cambiato per 18 volte quindi con tutti questi aggiornamenti è umano sbagliare, ora si rimedierà. Per quanto riguarda il ricorso si può fare un'azione in autotutela o fare ricorso successivamente, e queste persone dovrebbero rivolgersi direttamente alla Polizia Locale. In una situazione del genere tutti sono in difficoltà, sia i cittadini a interpretare gli innumerevoli provvedimenti sia chi ci deve lavorare dovendo modificare moduli e verbali in continuazione. Dalla parte della Polizia Locale garantisco che questa comprensione c'è, spero la abbiano anche i cittadini".