Controlli stradali: guidava senza patente, denunciato per la seconda volta

Denunciato per la seconda volta dopo essere stato trovato senza patente a un posto di controllo della Polizia Locale. Così si sono svolti i fatti: una pattuglia del Reparto Motorizzato intima l'alt ad un'autovettura: il conducente D.F. di 41 anni sostiene di essersi dimenticato la patente a casa ma da un controllo presso la Motorizzazione Civile gli operatori accertano che l'uomo in realtà non l'ha mai conseguita. Ma non finisce qui, da un'ulteriore verifica si scopre che nell'aprile dello scorso anno l'uomo era già stato denunciato per lo stesso motivo.

Nonostante l'illecito per guida senza patente sia stato nel 2016 depenalizzato, il caso presentatosi alla pattuglia non lasciava dubbi di sorta: la ripetizione del comportamento nel giro di due anni è sempre considerata un reato con conseguenze molto pesanti: processo, spese legali e confisca del veicolo. L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria e la sua autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca.