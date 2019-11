Sepoltura dei feti: l'interrogazione di Fratelli d'Italia

"Alcune madri, dopo anni, sono tornate in ospedale a chiedere che fine avesse fatto il feto o le embrione oggetto di aborto. Centinaia di mamme che hanno abortito desiderano portare un fiore e pregare sulla tomba dei loro figli" così esordisce il testo dell'interrogazione che il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia (a prima firma del consigliere comunale Salvatore Porro) rivolge all'assessore competente "per conoscere l’attuale 'modus operandi' di sepoltura dei feti abortivi".

Si chiede, in particolare, di "conoscere la pietà di sepoltura per i prodotti abortivi, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane".

"Si domanda - conclude Porro - se la direzione sanitaria avvisi i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura del concepito, in analogia l’informazione fornita alla mamma che non Riconosce il neonato, come previsto dal d.p.r. 396 barra 2000, articolo 30, comma 2".