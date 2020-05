Sequestrate 14mila mascherine "truccate": un indagato per frode

Sequestrate dalla Guardia di Finanza di Pordenone 14mila mascherine facciali filtranti, riportanti un indicatore di efficienza “FFP2” e marcatura “CE”, prive dei requisiti di conformità e sicurezza. Nell'ambito dei controlli sul rispetto delle norme anti Covid 19 le Fiamme Gialle pordenonesi hanno controllato due auto, alla cui guida si trovavano il titolare di un’impresa pordenonese, attiva nella commercializzazione all’ingrosso di prodotti sanitari, ed un suo dipendente. All'interno sono state trovate diverse scatole che contenevano mascherine di protezione appena importate dalla Cina e sottoposte a sdoganamento nell’aeroporto di Milano.

Il certficato contraffatto

Controllando il certificato di conformità (che deve attestare gli standard di qualità e sicurezza del prodotto), i militari hanno appurato che il numero identificativo apposto dal fabbricante cinese era riconducibile alla marcatura “CE” di un apparecchio elettrico per “schiumare” il latte. Acclarata la contraffazione del certificato, i militari hanno sequestrato la merce e denunciato alla Procura di Pordenone il rappresentante legale dell’azienda importatrice per i reati di “frode in commercio” e “vendita di prodotti con segni mendaci”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche la società coinvolta nell’operazione commerciale è stata deferita all’A.G. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 che prevede la “responsabilità amministrativa degli enti”. La commercializzazione di dispositivi facciali di protezione non “sicuri”, nell’attuale periodo di emergenza, può mettere maggiormente a repentaglio la salute dei cittadini, che, ritenendo di essere adeguatamente protetti indossando una mascherina con potere filtrante “FFP2”, si espongono invece inconsapevolmente al rischio epidemiologico.