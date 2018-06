Carico di cuccioli in arrivo dall'Est sotto sequestro, quattro denunciati

Nel secondo caso, invece, il fermo è avvenuto a Gorizia, nei dintorni del valico confinario di Sant’Andrea, dove è stata selezionata per il controllo un’autovettura guidata da un uomo di 33 anni, trovato in compagnia di una donna di 42 anni, entrambi di nazionalità italiana, residenti a Napoli, ma domiciliati in provincia di Frosinone, con al seguito ben ventisette cuccioli. Anche in questo caso sette bulldog francesi (quattro maschi e tre femmine dai colori grigio argento, bianco e nero), tre jack russel terrier (due maschi e una femmina, bianchi e neri), tredici chihuahua (nove maschi e quattro femmine dai colori crema e bianco arancio) ed quattro pincher maschi nero focati.

Sequestro di cuccioli di cane a Gorizia, 19 giugno 2018

„Il business

L’intervento dei medici veterinari del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda per l’assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” ha consentito di accertare la tenera età degli animali, precocemente distaccati dalle madri. I quattro soggetti coinvolti nel traffico internazionale di animali da compagnia sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia per maltrattamenti ed introduzione illegale nel territorio nazionale di cuccioli di cane, che sarebbero stati commercializzati a scopo di lucro ad un prezzo di alcune centinaia di euro ciascuno, fino a cinquecento euro in alcuni casi, dopo essere stati pagati poche decine di euro.

Le cure

Grazie alla preziosa e tempestiva assistenza fornita dai medici veterinari del polo zooantropologico dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, con sede a Prosecco (dove sono finiti i primi sette sequestrati) e del personale del canile di Udine (qui gli altri 27) i cuccioli sono ora in buone condizioni (ad eccezione di due chihuahua che non hanno resistito al precoce distacco dalla madre).





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.udinetoday.it/cronaca/sequestro-cuccioli-cane-gorizia-19-giugno-2018.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/UdineToday/131006693676317

“