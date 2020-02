Al Miela una serata per la ricerca sulle malattie respiratorie

L'AMAR, Associazione Triestina per le Malattie Respiratorie, organizza l'evento musicale al Teatro Miela per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie respiratorie, tra le principali cause di ospedalizzazione, di mortalità e di disabilità/invalidità. La serata a teatro inizierà alle 20.20 di giovedì 20, vedrà la partecipazione dei pazienti che hanno dato il via all'iniziativa "RespirarCantando" che si svolge alla Casa Musica di Trieste con il supporto di AMAR, che permette a pazienti con malattie respiratorie croniche, come asma e BPCO, di essere guidati da personale specializzato ad utilizzare al meglio il proprio respiro attraverso il canto. Spazio poi ai concerti di due gruppi musicali “Gaber con noi” e “Wooden Legs” che hanno aderito all' iniziativa.