Al via "I sapori del Carso incontrano Mare e Vitovska", nove cene per riscoprire le eccellenze locali

Mercoledì 1 luglio 2020 presso la Trattoria Valeria 1904 a Opicina l’Unione regionale economica slovena (SDGZ-URES) e L'Associazione dei Viticoltori del Carso – Kras hanno presentato la più recente iniziativa di promozione dell’offerta culinaria ed enogastronomica del Carso denominata ‘’I sapori del Carso incontrano Mare e Vitovska’’. L’iniziativa, che coinvolge 10 ristoranti e una ventina di produttori del vino bianco del Carso per eccellenza, la Vitovska, è il frutto della sinergia tra l’Unione regionale economica slovena, ideatrice del progetto Sapori del Carso partito già nel lontano 2001, e l’Associazione dei viticoltori del Carso - Kras che è conosciuta al vasto pubblico per le iniziative di promozione dei vini del territorio quali Teranum e Mare e Vitovska.

Vini e piatti della tradizione culinaria del Carso

La manifestazione consiste in un ciclo di serate tematiche nelle trattorie e ristorante del Carso in cui la Vitovska la farà da padrona, dove ai vini proposti a cena verranno abbinati dei piatti classici della tradizione culinaria del Carso. Alle serate parteciperanno anche i produttori dei vini e che presenteranno egli stessi i loro prodotti. Gli amanti dell’enogastronomia locale e della Vitovska potranno partecipare, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle misure anti-COVID alle serate a partire dal 9 luglio 2020. Si parte con la la lokanda Devetak a San Michele del Carso (GO) che presenterà il menu delle Premiate trattorie italiane, a cui seguirà ogni successivo giovedì un altro locale. La serata conclusiva si terrà il 10 settembre nella Trattoria Dal Checo, una new entry nel gruppo di Sapori del Carso che stupirà i propri ospiti con specialità al cinghiale. Chi parteciperà ad almeno tre serate potrà godere del 10% di sconto in tutti i ristoranti aderenti all’iniziativa nel periodo autunnale. Chi parteciperà a 6 serate potrà partecipare gratuitamente alla cena conclusiva della manifestazione, prevista ad inizio novembre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ripartire"

‘’Si tratta di un’opportunità per tutti noi di ripartire con un nuovo slancio e di non rassegnarci davanti alle difficoltà provocate dal coronavirus. Si tratta di un primo passo verso il rientro alla normalità che spero avvenga il più presto possibile’’ ha affermato la presidente della sezione ristoratori della SDGZ-URES, Paola Zivic. ‘’Per noi questa è anche una vetrina con cui presentare il prodotto locale. Purtroppo al causa del coronavirus abbiamo dovuto cancellare l’edizione di quest’anno di Mare e Vitovska, ma al suo posto avremo per così dire 9 piccole Mare e Vitovska nei locali dei ristoratori aderenti’’ ha sottolineato il presidente dell’Associazione dei viticoltori del Carso, Matej Skerlj. ‘’In seguito ai noti problemi legati alla crisi epidemiologica da COVDI19 che ha colpito duramente i ristoratori negli ultimi mesi, abbiamo pensato di aiutare il settore della ristorazione a nel periodo estivo mettendo a disposizione le Vitovske dei nostri produttori’’ ha spiegato Robi Jakomin, segretario dell’Associazione dei viticoltori del Carso.