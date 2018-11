"Alfiere del lavoro", anche una triestina tra i 24 studenti premiati da Mattarella

Si chiama Serena Gaggi, ha 19 anni, è triestina ed è una tra i 24 migliori studenti d'Italia premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Diplomatasi all'Istituto Nautico, sezione aronautica, ha proseguito gli studi al Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria aerospaziale: "È stata una grandissima soddisfazione e un enorme riconoscimento! Adesso sono iscritta a ingegneria Aerospaziale al politecnico di Milano ma il mio sogno nel cassetto è di diventare controllore del traffico aereo per Eurocontrol, l’ente europeo di assistenza al volo, e per quello c’è un concorso proprio. Se non ci dovessi riuscire mi piacerebbe restare nell’ambito della progettazione, restando fedele alla facoltà che ho scelto e all’ambito aerospaziale. In ogni caso mi piacerebbe lavorare in un ambiente multiculturale dove bisogna approcciarsi e saper comunicare con persone provenienti non solo dall’Italia!"

Determinata, curiosa e dalle idee chiare, Serena punta in alto e non si lascia intimorire da niente. E a tal proposito le abbiamo chiesto cosa pensa della situazione del mercato del lavoro in Italia: "Nonostante varie notizie sui tassi di disoccupazione giovanile e non, credo in realtà sia presente qualcosa di molto più che buono! Basti pensare ai 25 Cavalieri del Lavoro premiati insieme a noi Alfieri quest’anno e tutti quelli premiati ogni anno che contribuiscono in maniera importante allo sviluppo del mercato e fanno sì che l’Italia si distingua positivamente a livello internazionale. Non a caso il Presidente della Repubblica, nel suo discorso durante la cerimonia di premiazione dell’8 novembre, si è riferito a noi premiati, Alfieri e Cavalieri, come “espressione del talento italiano”. Ricevere questo premio ha dimostrato che il lavoro e la dedizione pagano!"

La cerimonia si è svolta il 9 novembre al Quirinale.