Servizi al cittadino: chiusa la sede di Esatto in Piazza Sansovino

Oggi, 27 febbraio, rimarrà chiusa la sede Esatto di Piazza Sansovino 2 a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento, lo annuncia il Comune di Trieste nella sua pagina Facebook. Saranno invece garantiti i servizi delle altre sedi (Via d’Alviano 15 per pagamento mense e parcheggi – Via Revoltella 35 per il pagamento delle multe del Codice della Strada e mense).