Servizio Civile con Arci per giovani non occupati: 4 posti disponibili

E’ stato pubblicato il bando che si rivolge all’agricoltura sociale per la selezione di giovani dai 18 ai 28 anni da impiegare in progetti di servizio civile nazionale. In particolare il bando è dedicato a giovani NEET, cioè non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione.

ARCI Servizio Civile in Friuli Venezia Giulia propone il progetto “Contadini di domani” per 4 posti: 2 a Trieste per gli orti urbani, 1 a Ceroglie (Duino Aurisina-TS) nella fattoria didattica “Asino Berto” e 1 a Pinzano al Tagliamento (PN) nella fattoria didattica “Il Girasole”. Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate direttamente ad ARCI Servizio Civile FVG che realizza il progetto e dovranno pervenire alla stessa entro e non oltre le ore 14.00 del 5 febbraio 2018. Ulteriori informazioni e modulistica sul sito www.arciserviziocivilefvg.org