Servizio Civile: le opzioni a Trieste tra ARCI, ACLI e ASUITS

Numerose le possibilità per i giovani che intendono intraprendere la strada del servizio civile a Trieste: sono 188 i posti totali, come specificato dal vicegovernatore del FVG Riccardo Riccardi. Il nuovo bando per il servizio civile universale è quindi on line dal 4 settembre scorso e c'è tempo fino al 10 ottobre per presentare domanda attraverso SPID (sistema pubblico identità digitale). Si tratta di una procedura che richiede qualche giorno per essereportata a termine, pertanto si chiede ai ragazzi di formulare la propria richiesta per tempo. Di seguito alcune delle proposte offerte di diversi enti:

