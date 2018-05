Ferriera, altoforno spento per 30 giorni (FOTO+ VIDEO)

Un’operazione senza precedenti, quella guidata martedì sera nello stabilimento di Servola. Con scrupolo massimo e chirurgica attenzione, infatti, si è provveduto a spegnere l’altoforno, per procedere ai lavori di manutenzione programmati da aprile e riguardanti la parte del “crogiolo”.

«L’enorme recipiente in cui vengono fusi i metalli e risalente all’anno 91, è decritto dall’ingegnere regista dello straordinario evento, come un “arzillo anziano in ottima salute, che però, data la sua età, necessita di puntuali controlli”.E proprio grazie a questi scrupolosi controlli che sì è rilevato un andamento meno preciso delle temperature evidenziato da “termocoppie”, di cui l’altoforno è stato dotato in epoca recente, dopo l’arrivo dell’attuale proprietà. Se gli indicatori hanno marcato la necessità di intervenire con lavori di manutenzione atti a ripristinare il crogiolo riportandolo alla condizione iniziale, i costanti monitoraggi hanno permesso di programmare lo stop dell’altoforno con largo anticipo» ha dichiarato Siderurgica Triestina in una nota stampa.

«Si è trattato, in sintesi, di praticare un foro atto a permettere la fuoriuscita della ghisa liquefatta e rovente, definita “Salamandra”, e controllarne il regolare accumulo negli appositi stampi di sabbia creati ad hoc e chiamati “campetti”. Un procedimento apparentemente semplice, anche scenografico, condotto da esperti che ne hanno governato con sicurezza ogni fase, sotto l’occhio dell’Arpa» ha concluso.

