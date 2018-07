Servola, Pd: «Prioritario ristrutturare marciapiedi e segnaletica per scuole»

Presentata una mozione in Comune per manutenzione di Servola. Così evidenziano i firmatari Antonella Grim, Valentina Repini, Igor Svab del gruppo consiliare del Pd: «Il rione di Servola merita una attenzione particolare. Tante sono le necessità per sostenere uno dei rioni storici e più caratteristici della nostra città. Pertanto abbiamo presentato lo scorso venerdì una mozione che indica alcune delle priorità che abbiamo raccolto durante alcune visite fatte recentemente. La necessità principale è il ripristino di diversi marciapiedi, arrivando a valutare la predisposizione di un piano particolareggiato del traffico».

«Inoltre - continuano gli esponenti del Pd -, proprio per rafforzare il legame della comunità, vanno poste delle priorità: rifacimento del viale interno del Cimitero, presa in carico degli spazi interni alla Chiesa parrocchiale, piena fruibilità del giardino Miniussi. Infine, proprio a fronte dell’importantissimo e tanto atteso rifacimento della scuola Demarchi Grbec, vanno rifatte la segnaletica davanti alla scuola, in particolare quella necessaria per le persone con disabilità»