Contagi a Pineta del Carso: ora sono sette gli ospiti positivi

Sette in tutto i pazienti positivi al Covid 19 a Pineta del Carso, tutti pazienti della struttura. Tra il personale solo un medico è ora in isolamento per sospetta positività, ma si attende comunque la conferma. I dati sono stati confermati dalla direzione della casa di cura. Al momento sarebbero stati effettuati circa un centinaio di test, tra ospiti e personale. Quasi tutti i degenti sono stati testati, i tamponi sugli operatori stanno proseguendo in queste ore. Al momento la struttura opera a "regime ridotto" e ospita circa 90 pazienti. Dei 7 pazienti contagiati cinque sarebbero stati portati all'ospedale di Cattinara, due alla Salus.

