Malore durante la sfilata, turista a Cattinara

Un turista austriaco è stato colto da un malore in piazza della Borsa verso le 16 di oggi pomeriggio, durante la sfilata del carnevale europeo. L'uomo è stato inizialmente soccorso dal medico del servizio di Moto Soccorso e successivamente trasportato all’ospedale di Cattinara in codice verde per accertamenti dal personale del 118.