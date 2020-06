Limite dei 50, ma sfiorano i 100km/h: multa e patente sospesa

Proseguono i controlli del Nucleo tecnologie stradali della Polizia Locale a tutela della sicurezza sulle strade della città con l'ausilio di strumenti come il telelaser, l'autovelox e molti altri. Giovedì mattina, la pattuglia ha programmato una postazione di controllo al bivio di Miramare fin dalle 5, anche per intercettare il traffico pesante in transito sulla Costiera, nonostante il divieto.

Con l'ausilio dei telelaser, il personale della Polizia Locale, ha registrato cinque eccessi di velocità, tra cui due conducenti, un uomo e una donna, che percorrevano a strada a 96 e 98 km/h con limite imposto di 50. Per loro è scattata non solo la multa, ma anche la sospensione della patente di guida. Sono stati inoltre "beccati" sette mezzi pesanti che non hanno osservato il divieto di transito da e per la Costiera e in due casi è stata rilevata un'inefficienza del veicolo ed un'anomalia nel cronotachigrafo.