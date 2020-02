Sfreccia in autostrada a 152 Km/h con limite 80: patente sospesa

Nel periodo dal 3 al 9 febbraio sono state contestate dalla Polizia stradale 77 violazioni per eccesso di velocità, 23 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 16 violazioni per l’uso del telefonino alla guida. Riguardo il superamento dei limiti di velocità, durante alcuni servizi mirati svolti in ambito autostradale sono state accertate 15 violazioni con l’immediata contestazione all’utente. Di queste 3 con il ritiro immediato della patente di guida in quanto gli utenti superavano il limite di oltre 40 Kmh.

Oltre 60 km/h sopra il limite

Mentre nel corso di un servizio autovelox sempre disposto sulla medesima tratta sottoposta a lavori, è stato accertato che un’autovettura in transito immatricolata in Italia sfrecciava a ben 152 Kmh nel tratto sottoposto al limite massimo di 80 Kmh, superandolo di oltre 60 Kmh sebbene concessa la tolleranza di legge. Nei confronti della proprietaria residente a Roma è già in corso la notifica del verbale con l’intimazione ad esibire la patente del trasgressore per il quale è prevista la sospensione da sei mesi ad un anno, la decurtazione di 10 punti e la revoca della stessa in caso di recidiva nei due anni.

I controlli

Le pattuglie della Polizia Stradale in servizio di vigilanza hanno controllato 699 veicoli: 363 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 723 punti decurtati, le patenti di guida ritirate sono state 8, le carte di circolazione 2. Controlli a 360° gradi sulle nostre strade anche nell’ambito dell’utilizzo degli pneumatici invernali. Le pattuglie impiegate in questo settore con l’operazione “Alto impatto”, hanno controllato 486 veicoli elevando 53 infrazioni al codice della Strada di cui 6 specifiche nel settore dei pneumatici, per il mancato uso sebbene previsto sul tratto di strada percorso. Da segnalare anche che nel weekend appena trascorso, sono stati svolti dei servizi per il contrasto delle cosiddette “stragi del sabato sera” ove tutti gli utenti in transito sono stati sottoposti ad accertamento con precursore per alcol e droga; di questi, 2 conducenti di età compresa tra i 27 ed i 62 anni circolavano nonostante l’assunzione di bevande alcoliche e venivano quindi denunciati con conseguente ritiro della la patente di guida.