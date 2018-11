Sgarbi a Trieste Antiqua: “Colavitti prossimo sindaco, di quello attuale si parla poco” (VIDEO)

Vittorio Sgarbi rinuncia a un'ospitata televisiva nazionale per venire a Trieste, più precisamente a Trieste Antiqua, la mostra mercato dell'antiquariato organizzata da Promo Trieste al Salone degli Incanti. Così ha dichiarato alla stampa presente il chiacchierato critico d'arte: “Trieste non è un luogo dove la ricchezza chiama antiquari, già è significativo che si sia individuato di fronte a Eataly un movimento di mercato in una città un pochino addormentata. Però ho rinunciato a un appuntamento con una televisione nazionale per venire qui”.

“20 anni fa – racconta Sgarbi - a Trieste c'era stata un'altra mostra, dove ho comprato un capolavoro di un grande pittore, che era datato e firmato ma l'antiquario non se n'era accorto. Non lo pagai subito, mandai a ritirarlo un mio amico, il quale era così st*@nzo che lo ritirò e me lo fece pagare il doppio, ciononostante è uno dei dipinti della mia collezione a cui sono più affezionato. Magari faccio un altro colpo anche oggi. Ho visto quadri in iteressanti ma spero di trovare qualcosa che non sia stato capito”.

Vittorio Sgarbi ha poi espresso grande stima per il presidente di Promo Trieste Piero Colavitti: “È la persona che ha maggior visibilità a Trieste, anche prima del sindaco, perché del sindaco e del vicesindaco sento poco parlare. Invece di Colavitti sì, nonostante sia abbastanza anziano, sarà il futuro sindaco di Trieste”

L'arrivo di Sgarbi al Salone degli Incanti: qui la diretta Facebook

Buffon a Trieste: bagno di tifosi alla Stazione e boom di visitatori alla mostra di Sgarbi (VIDEO-FOTO)