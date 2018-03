Si dà fuoco in strada: triestina in gravissime condizioni

Una donna di Trieste versa in gravissime condizioni dopo essersi cosparsa di liquido infiammabile ed essersi dato fuoco. Il drammatico episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 22 di martedì 27 marzo, in zona stadio Rocco dove la donna è stata notata in mezzo alla strada bruciata.

Sul posto è giunto subito l'equipaggio di una ambulanza e la ferita, con ustioni sul 45% del corpo, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Viste le sue condizioni critiche - spiega Il Gazzettino - è partita subito la ricerca di un posto libero in un centro per grandi ustionati e, nella notte, è stato individuato quello di Verona: a quel punto, dalla elibase di Campoformido (Udine) si è alzato l'elicottero che ha raggiunto Trieste per il trasporto d'urgenza.

Quanto alle cause del gesto disperato, al momento restano sconosciuti: il personale del 118 giunto sul posto aveva allertato i vigili del fuoco inizialmente pensando che la donna si fosse ustionata in un incendio domestico; i pompieri però, una volta arrivati al suo alloggio, non hanno trovato alcuna traccia di roghi o di combustioni; quindi si è appreso del tentativo di togliersi la vita in un momento di sconforto.

Riprendiamo da Il Gazzettino anche alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768