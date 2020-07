Si fingono operatori dell'Asugi, ma è una truffa

ASUGI avvisa tutta la cittadinanza che in questi giorni numerose persone stanno ricevendo telefonate a nome di servizi dell’Azienda Sanitaria (ad esempio da parte degli operatori di Distretto e/o Servizi Infermieristici). Le persone che telefonano sono in possesso di alcune informazioni riguardante gli utenti stessi come: medico di base, indirizzo, …e chiedono di poter conoscere lo stato di salute ed eventualmente far visita a domicilio. Si tratta di una truffa. Si invita pertanto la cittadinanza a porre molta attenzione a telefonate di questo tipo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.