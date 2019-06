Cade montando un climatizzatore: intervengono Vigili del fuoco e 118 (VIDEO E FOTO)

Alle 19 di oggi, 25 giugno 2019, i Vigili del fuoco della sede centrale del Comando Provinciale di Trieste sono intervenuti con una partenza e l'autoscala per soccorrere una persona sul tetto di una casa situata in Strada del Friuli.

L’uomo mentre effettuava il montaggio di un climatizzatore è caduto e si è infortunato. I Vigili del fuoco, con l’ausilio dell'autoscala hanno provveduto a riportarlo a terra; successivamente veniva preso in carico dal personale sanitario del 118. Sul posto anche il personale della Polizia Locale.