Sicurezza, il Comune installa una nuova telecamera in piazza Unità

Una nuova telecamera di videosorveglianza è stata installata dal Comune in piazza Unità per garantire una visuale più ampia e maggiore sicurezza.

Il nuovo dispositivo è stato posizionato al primo piano del Municipio e va ad aggiungersi all'altra telecamera già attiva nella zona.

Ricordiamo che, oltre alle 140 telecamere già attive sul territorio, recentemente sono stati installati dieci ulteriori dispositivi puntati sulle zone pedonali, tra cui via Torino, e una telecamera anti-degrado in via Carbonara.

Foto di Emanule Esposito



