Sicurezza, inviati altri 15 militari a Trieste

Dal prossimo 16 aprile in arrivo altri 15 militari a Trieste per la vigilanza e il presidio del territorio. A questo proposito la Regione, attraverso il governatore e l'assessore alla Sicurezza, ha espresso soddisfazione per la decisione del ministero dell'Interno.

L'Amministrazione regionale ringrazia il Viminale per la continua attenzione riservata al Friuli Venezia Giulia, passando in tempo reale dalle parole ai fatti dopo l'ultimo ritrovamento di migranti nell'area triestina.

In questo modo, conclude la Regione, prosegue l'opera di potenziamento, avviata già da svariati mesi, di un presidio finalizzato a rafforzare il costante controllo delle fasce confinarie e garantire la sicurezza dei cittadini.