"Silos discarica abusiva con tenda da campeggio" la segnalazione di FareAmbiente

"Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto: bottiglie, materassi, mobili e rifiuti di ogni tipo ed è pure posizionata una tenda da campeggio". Questa la descrizione della zona Silos da parte di Giorgio Cecco, coordinatore regionale di FareAmbiente, che dichiara di aver ricevuto "tante le segnalazioni dai cittadini, a cui è seguito un sopralluogo con i nostri volontari per verificare la situazione, che si presenta effettivamente e nuovamente vergognosa".

"Oltre alla problematica ambientale - sottolinea Cecco - è di certo un brutto biglietto da visita per i turisti che arrivano con i pullman, fermo restando che è un area data in gestione a privati abbiamo allertato immediatamente il Comune attraverso gli assessori Giorgi e Lodi, con i quali siamo in contatto per una verifica delle competenze e la valutazione degli interventi per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e del decoro urbano".