Silos: identificati sette irregolari tra cui un minore

Controlli della Polizia all’interno del Silos: sono stati identificati ieri pomeriggio sette stranieri irregolari, tra cui un minore. L'operazione è avvenuta nell'ambito di servizi congiunti di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, al fine di prevenire e contrastare i reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività, che si inserisce nei controlli straordinari predisposti in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, ha riguardato in particolare le zone di piazza Goldoni, largo Barriera Vecchia, scala dei Giganti e piazza Libertà, dove sono stati effettuati numerosi posti di controllo e pattuglie appiedate per l’identificazione di soggetti e accertamenti sui veicoli.

Sono stati effettuati anche controlli agli esercizi dediti alle attività di gioco e scommesse e ai bar, proseguendo l’attività ispettiva che ha portato nei giorni scorsi alla chiusura di due locali per problemi di ordine e sicurezza pubblica. Questo tipo di controlli sarà riproposto in questo mese in cui di fatto si registra una maggiore presenza di persone nelle varie zone della città.