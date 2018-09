Silp Cgil incontra Molteni: "La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto"

"Oggi il SILP CGIL ha registrato un'altra importante vittoria. Dopo profonde riflessioni, abbiamo statuito che chiudere uffici di polizia sarebbe stata una follia. Un danno enorme al territorio che già oggi presenta notevoli criticità sul piano della sicurezza, e che sono il risultato di anni di indifferenza verso il Comparto. La sicurezza di tutti i cittadini viene prima di tutto" Lo ha dichiarato Michele Tarlao, Segretario Regionale Silp Cgil Fvg a seguito dell'incontro con il Sottosegretario Molteni.

"Abbiamo lottato nelle stanze ministeriali e abbiamo più volte comunicato alla stampa il disagio di donne e uomini in divisa - ha aggiunto Tarlao-. Fin dalla prima ora ci siamo schierati contro ogni chiusura: no alla chiusura degli uffici di Polizia e delle Specialità e potenziare gli organici stremati. Ieri l'incontro con il Sottosegretario all’Interno Molteni e le rassicurazioni ricevute non fanno che darci ragione, confermando che la nostra linea è quella da seguire. Da sempre dalla parte dei poliziotti e dei cittadini per una sicurezza davvero democratica".