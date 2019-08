Guardie giurate, SILP CGIL: "Contrari a 'surrogati' della sicurezza"

"Il SILP CGIL è assolutamente contrario a qualsiasi "surrogato" della sicurezza, a meno che le guardie giurate che affiancano la polizia locale, abbiano soltanto competenze specifiche, ad esempio compiti relativi alla sicurezza della circolazione stradale e alla segnalazione delle varie situazioni di degrado urbano, ma ciò deve essere chiaro, senza fraintendimento alcuno, come avviene a Monfalcone (GO), ove il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Gorizia ha fissato gli obiettivi e le finalità di questa tipologia di servizio ausiliario". Lo dichiara Patrik Sione, segretario generale regionale della SILP CGIL in merito al servizio di sorveglianza delle guardie giurate in ausilio alla Polizia Locale, entrato in vigore ieri, lunedì 5 agosto.

"Personale ridotto all'osso"

"Tuttavia - precisa Sione -, il SILP CGIL continua a sostenere che è impellente il ripianamento degli organici della Polizia di Stato a livello regionale, a cominciare dalla Questura di Trieste, ove il personale è ridotto all'osso, con un'età media anagrafica innalzata pericolosamente e prossima ormai ai 50 anni".