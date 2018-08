Silvana è viva. La donna scomparsa tre giorni fa è stata ritrovata. La 52enne è precipitata da un muretto in Strada del Friuli facendo un volo di cinque metri. A soccorrerla sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Polizia e il Soccorso Alpino di Trieste che tra le 16 e le 18 ha effettuato le operazioni di recupero. Per raggiungere la donna è stato necessario accedere attraverso due proprietà private fino al punto in cui si trovava la donna, in gravi condizioni, politraumatizzata, disidratata, ma ancora cosciente. Prelevata con la barella spinale è stata trasportata d’urgenza in ospedale dall’ambulanza.

A chiamare il NUE 112 è stato un passante che ha sentito dei lamenti provenire dal fondo del salto

Gallery