Siringa in zona stazione, la preoccupazione di una guardia giurata

Riceviamo e pubblichiamo. "Sono una guardia giurata che vive fuori e lavora a Trieste, faccio la spola ogni giorno e oggi ho visto una siringa in zona stazione. Alle 13.30 sono scesa dal pullman e ho preso il mio motorino che era parcheggiato lì assieme ad altri. L'altra mattina alle 5.30 una coppia di ragazzi camminava verso la stazione. Lui dice a lei: "adesso entriamo nel bronx di Trieste e sono andati diretti verso il Silos; hanno spostato le transenne e sono entrati". Coppia di ragazzi giovani vestiti normali che a quell'ora vanno lì, una tristezza anche per quello che andavano sicuramente a fare. Magari qualche controllo in più, sgombero definitivo e chiusura totale degli accessi, sarebbero una bella cosa".