La SISSA prima tra le giovani università italiane secondo Nature

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) è la prima Università in Italia tra quelle costituite meno di 50 anni fa sulla base del numero di pubblicazioni e il contributo dei ricercatori delle singole università censite su un ampio numero di riviste internazionali di alta qualità. Lo riporta ANSA citando una classifica appena pubblicata dal prestigioso gruppo editoriale scientifico Nature. L'istituto triestino figura al sesto posto nell'Unione Europea e al 33/o nel mondo tra le prime 50 "Young Universities".

Nature Index fotografa il posizionamento di 160 università mondiali, dove so distinguono per risultati gli atenei cinesi. "E' la prima volta", commenta il direttore della Sissa, Stefano Ruffo, "che una classifica di questo tipo riconosce anche il valore delle Scuole come la nostra, focalizzate sui dottorati di ricerca. E' infine un risultato conseguito attraverso un processo autonomo da parte di Nature Index, in questo senso inatteso, e per questo ancora più significativo".