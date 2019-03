Trovato "direttore d'orchestra" delle cellule staminali del cervello

Trovato il direttore d'orchestra delle cellule staminali del cervello: è un gene che entra in azione durante lo sviluppo embrionale e che riesce a regolare quali di esse diventeranno neuroni e quali saranno cellule di supporto. Come dichiarato da Ansa, la ricerca è stata condotta dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) in collaborazione con l'Istituto Burlo Garofolo e l'Università britannica di Cambridge ed è stata pubblicata sulla rivista Cerebral Cortex. La scoperta potrebbe aprire la strada alla comprensione di molte malattie genetiche.

Il gene

Il gene si chiama Foxg1 e finora era noto per essere coinvolto in alcune malattie rare. Ora è stato accertato che il suo compito più delicato consiste nel modulare una gigantesca orchestra, composta da 85 miliardi di cellule nervose e di altrettante cellule, chiamate gliali, che lavorano a stretto contatto con le prime per garantirne il corretto funzionamento.