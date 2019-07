Anziana cade dagli scogli a Sistiana, 80enne a Monfalcone in ospedale

Questa mattina verso le 9 presso lo stabilimento balneare di Castelreggio in località Sistiana un'anziana di circa 80 anni è caduta dagli scogli riportando un trauma cranico. L'infortunio della donna è stato trattato inizialmente da alcuni bagnanti e dai bagnini dell'area balneare in attesa dell'ambulanza partita da Trieste. L'anziana avrebbe riportato ulteriori traumi minori ed è stata trasportata all'ospedale di Monfalcone in codice verde.

La notizia è in aggiornamento.