Skinheads a Trieste: sabato il presidio in viale XX Settembre

Nel pomeriggio precedente il Giorno del Ricordo il movimento di ispirazione neonazista "Veneto Fronte Skinheads" organizza la manifestazione "Trieste non scorda", insieme alla Comunità Avanguardia Nazionale Norditalia e al gruppo Unione Difesa. Il presidio, come dichiarato in una nota pubblicata sul sito di Comunità Avanguardia Nazionale, sarà in viale XX Settembre sabato 9 febbraio alle 17, per ricordare "le vittime dei cosiddetti 'liberatori' anglo-americani e dai loro alleati sovietici".

