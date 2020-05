Niente via libera dal 3 giungo in Slovenia: le frontiere apriranno gradualmente

La Slovenia fa un passo indietro: niente via libera il 3 giugno, nemmeno per l'Italia. Il governo sloveno ha revocato la decisione di aprire i confini a tutti i cittadini dell'Unione Europea. Lo ha riportato il Primorski. Secondo la nuova ordinanza, che sostituisce quella di giovedì, l'apertura delle frontiere avverà gradualmente tenendo conto della situazione epidemiologica nei paesi vicini e degli accordi bilaterali. Al momento non è ancora stato stilato l'elenco dei paesi ai quali sarà consentito l'ingresso in Slovenia. Secondo quanto dichiarato dal portavoce del governo Kacic, la preoccupazione più grande è quella legata alla diffusione del coronavirus. Per quel che riguarda l'apertura del confine con l'Austria, Kacic ha dichiarato: "Prevediamo che l'Austria aprirà i suoi confini molto presto e la Slovenia non sarà certamente l'ultima a farlo". L'Italia, invece, non è ancora stata oggetto di colloqui bilaterali.

