Branco di lupi massacra più di 10 pecore in zona monte Nevoso

Ieri sera un branco di 15 o 20 lupi avrebbe ucciso più di 10 pecore (e altre 10 sarebbero rimaste ferite) nel villaggio di Juršče, non lontano da Pivka, nella zona del monte Sneznik/Nevoso (poco più di 60 chilometri da Trieste). Lo riporta il Primorski Dnevnik, precisando che l'Unione degli agricoltori della Slovenia sta esprimendo preoccupazione per il numero di lupi in aumento in queste zone.

L'attacco

L'attacco sarebbe avvenuto nella fattoria turistica Pri Cunarju, che, secondo il sito web, conta 120 pecore. Come dichiarato da Florjan Peternelj dell'Unione degli agricoltori all'agenzia di stampa slovena, il pascolo (con circa 30 pecore e alcune capre) sarebbe stato protetto da un recinto elettrificato e tre cani da pastore. I lupi avrebbero quindi ucciso la parte migliore del gregge e sembra che molti degli animali feriti dovranno essere uccisi.