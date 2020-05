Fine dell'epidemia in Slovenia: confini aperti

La Slovenia ha annunciato la fine dell'emergenza a partire dal 31 maggio. Come riportato dal Tgr Rai Fvg, sarà possibile andare oltre confine anche non per ragioni di necessità. Da ieri, 15 maggio, non è necessario il periodo di isolamento per chi proviene dai paesi dell'unione Europea. L'obbligo di quarantena però, in base alle leggi vigenti, rimane per chi torna in Italia dall'estero, quindi non è previsto nessun via libera all'acquisto di sigarette e benzina fuori regione.

