La Slovenia riapre all'Italia, via le barriere dai valichi minori

La Slovenia riapre all'Italia e oggi vengono rimosse anche le barriere collocate ai valichi minori di Trieste. I dissuasori avevano scatenato non poche polemiche quando erano stati allestiti all'inizio del lockdown, in un momento in cui l'Italia era stata fortemente colpita dal Covid 19 mentre la Slovenia presentava un quadro sanitario molto migliore.

Controlli ai confini principali

Al momento la Polizia di frontiera riferisce che tuttavia i valichi principali, ad esempio a Fernetti, sono presidiati saltuariamente per controlli a campione da parte della Polizia slovena, per verificare il traffico in entrata dall'Italia. Per il solo Friuli Venezia Giulia i confini sono stati aperti già nella giornata di sabato 13, ma permanevano le barriere nei valichi minori. Alcuni ciclisti, infatti, nelle loro gite del weekend, si sono trovati davanti il confine chiuso.