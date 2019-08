SmartBus, il bus a chiamata rimane gratuito fino al 15 settembre

SmartBus, il nuovo servizio di autobus a chiamata del Carso triestino, rimarrà completamente gratuito fino a domenica 15 settembre. Il servizio, che è promosso e gestito da Trieste Trasporti, è operativo tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalle 8:30 alle 21:00.

SmartBus, che permette di prenotare un autobus per muoversi tra le località dell’altopiano, si prenota via web all’indirizzo smartbus.triestetrasporti.it oppure tramite call center al numero 040 9720003, operativo tutti i giorni dalle 8:30 alle 21:00. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo smartbus.triestetrasporti.it oppure al numero 040 9720003 (operativo anche di sabato e domenica, in italiano, inglese e sloveno).