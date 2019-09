Infortunio in spiaggia a Duino, una ragazza minorenne all'ospedale

Una ragazza minorenne si procura una sospetta frattura alla gamba, l'unico modo per soccorrerla è arrivare via mare: questa la situazione che ha reso necessario l'intervento della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco a Duino, nella spiaggia del Principe. Verso le 12:30 di oggi, 4 settembre , una squadra del NSSA( Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) e il personale nautico del Porto vecchio dei Vigili del Fuoco di Trieste, congiuntamente al personale sanitario del 118 e alla Guardia Costiera, sono arrivati sul posto via mare, in quanto la zona è difficile da raggiungere via terra ed hanno soccorso la minore . Successivamente è stata trasportata nella sede della Capitaneria, in Piazza Duca degli Abruzzi, dove l’attendeva un’ambulanza.

