Soccorsi sullo Zoncolan due escursionisti, di cui una triestina

Il Soccorso Alpino di Forni Avoltri è intervenuto intorno alle 16 per aiutare due escursionisti in difficoltà poco sotto il Monte Zoncolan. Un friulano, con iniziali E. P. del 1982 e una triestina, C. T., del 1973, stavano ridiscendendo verso Ravascletto con le ciaspole quando si sono trovati fuori dalla traccia di sentiero intrapresa inizialmente a causa della gran quantità di neve presente.

I due escursionisti hanno fornito ai soccorritori indicazioni precise sul punto in cui si trovavano, ovvero dentro un un canale ad una quota di circa 1700 metri nei pressi di Casera Marmoreana, sul versante Ovest del monte, non lontano dall'ultima galleria. I tecnici del CNSAS e della Guardia di Finanza di Tolmezzo, otto persone in tutto, li hanno raggiunti prendendo gli impianti e indossando poi gli sci con le pelli di foca. Si sono calati con gli sci seguendo le loro tracce sulla neve e li hanno raggiunti mentre essi avevano già cominciato a risalire a ritroso verso la cima. Rimesse le pelli, i soccorritori hanno scortato i due escursionisti sulla cima. ​​Al calar del buio, con l'ultima corsa, il gruppo è rientrato a Ravascletto con la funivia.