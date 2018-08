Salvati due alpinisti bloccati sulla Cima del Vallone

L'elisoccorso, con a bordo due tecnici del Soccorso Alpino, ha recuperato questa mattina intorno alle 7:30 con il verricello due alpinisti sloveni. Si tratta di due scalatori di Kranj, A. (nome) Z. (cognome) del 1984, maschio e Z. (nome) K. (cognome) del 1991, femmina.

I due erano rimasti bloccati in parete sulla via Krobath - Metzger alla Cima del Vallone, nelle Alpi Giulie, nella conca di Riofreddo, una via classica di difficoltà quinto superiore, seicento metri di dislivello e settecento metri di sviluppo.

Entrambi hanno riportato una leggera ipotermia e sono stati portati a rifocillarsi presso la caserma della Guardia di Finanza di Sella Nevea.